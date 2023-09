ATELIER – PROTECTION, OPTIMISATION DU POSTE CLIENTS ET DE LA TRESORERIE DE L’ENTREPRISE Technopole Anticipa Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion ATELIER – PROTECTION, OPTIMISATION DU POSTE CLIENTS ET DE LA TRESORERIE DE L’ENTREPRISE Technopole Anticipa Lannion, 6 octobre 2023, Lannion. ATELIER – PROTECTION, OPTIMISATION DU POSTE CLIENTS ET DE LA TRESORERIE DE L’ENTREPRISE Vendredi 6 octobre, 10h00 Technopole Anticipa Au programme de cet atelier : L’ASSURANCE-CREDIT : 1 – Situation économique Française et mondiale 2 – L’impact d’un impayé sur l’entreprise 3 – L’assurance-crédit et les enjeux pour l’entreprise LA CAUTION : 1 – Types et engagements 2 – Cautionnements hors des banques 3 – Synthèse des différentes cautions LA FRAUDE EN ENTREPRISE : 1 – La fraude interne 2 – La fraude externe 3 – La cyberfraude 4 – Les garanties d’un contrat Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.technopole-anticipa.com/evenement/atelier-protection-optimisation-du-poste-clients-et-de-la-tresorerie-de-lentreprise/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

