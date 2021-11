Brest ENSTA Bretagne Brest, Finistère Technoférences #38 ENSTA Bretagne Brest Catégories d’évènement: Brest

ENSTA Bretagne, le jeudi 9 décembre

Dans le contexte du plan de relance, une large place est faite aux technologies quantiques via une stratégie Nationale dédiée et dotée de 1,8Mds€. L’objectif étant de faire de la France un acteur majeur de ces technologies au niveau européen et international. Lors de cette 38ème technoférence, qui sera organisée le jeudi 9 décembre de 9h à 12h30, des intervenants issus d’entreprises et d’établissements académiques interviendront pour présenter leurs travaux, leur vision et les premiers usages de ces technologies d’avenir. Programme & inscription : [https://www.images-et-reseaux.com/agenda/technoference-technologies-quantique/](https://www.images-et-reseaux.com/agenda/technoference-technologies-quantique/)

Technologies quantiques : le graal numérique ? ENSTA Bretagne 2 Rue François Verny, 29200 Brest

2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T12:30:00

