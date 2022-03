Technoférence-Jumeaux Numériques : Le vrai du faux INRIA Rennes, 22 mars 2022, Rennes.

Technoférence-Jumeaux Numériques : Le vrai du faux

INRIA Rennes, le mardi 22 mars à 09:00

Ne manquez pas ce rendez-vous trimestriel proposé par les pôles Images & Réseaux et TES pour profiter d’un panorama complet sur une technologie numérique et ses exemples d’applications industrielles. Lors de cette 39ème technoférence,qui se tiendra le le 22 mars de 9h à 14h, après une introduction permettant de définir le terme « jumeaux numériques », des intervenants issus d’entreprises et d’établissements académiques interviendront pour présenter leurs travaux et leur retour d’expérience sur différents usages du jumeau numérique. • Café d’accueil à partir de 8h30 • Mot d’accueil par l’INRIA et Images & Réseaux (9h) • Introduction (9h15) • Partie I : Derrière le miroir territorial • Partie II : Derrière le miroir industriel • Conclusion et présentation des appels à projets • Espace démo et cocktail (12h) Informations & inscriptions : [https://www.images-et-reseaux.com/agenda/technoference-jumeaux-numeriques/](https://www.images-et-reseaux.com/agenda/technoference-jumeaux-numeriques/)

sur inscription

Quels territoires et industries dans le miroir ?

INRIA Rennes Campus de Beaulieu, 263 Avenue Général Leclerc, 35042 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



