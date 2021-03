TECHNOFERENCE #35 : SPORT & NUMÉRIQUE : LA BELLE ÉQUIPE ! Online, 18 mars 2021-18 mars 2021, Paris.

TECHNOFERENCE #35 : SPORT & NUMÉRIQUE : LA BELLE ÉQUIPE !

Online, le jeudi 18 mars à 09:00

A l’heure où plusieurs grands événements sportifs se préparent (JO 2024, Coupe du monde FIFA), à travers le retour d’expériences de chercheurs académiques et industriels, ce webinaire permettra de dresser un panorama des technologies numériques appliquées au sport et d’en démontrer l’apport pour la pratique et la performance des sportifs ou spectateurs.

**9h00 : ACCUEIL**

**Partie 1 : Des paris gagnants**

9h05 : Présentation de l’activité M2S (DIGISPORT) | Enjeux du numérique dans le sport (Recherche, formation, Innovation) , Benoît Bideau, Professeur à l’Université de Rennes 2, Directeur de Digisport, M2S

9h20 : Enjeux de Connectivité (titre provisoire) Pierre Bouton, Responsable Partenariats et évènementiel pour la Bretagne à la Direction de la Communication pour la Fondation Orange

**Partie 2 : Des terrains de jeux**

9h50 : Présentation du projet AR AUDIO , Un représentant de CLARTE et de la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA)

10h05 : Présentation de deux projets d’optimisation des performances : REVEA et BEST-TENNIS Richard Kulpa, Maître de conférences à l’Université de Rennes 2, Laboratoire M2S

10h20 : Présentation du projet WINDFIELD pour la course au large , Sébastien Grot, Directeur de Sens Up, Mer agitée / Lumibird

10h50 – 11h00 : CONCLUSION : Présentations des appels à projet, appels à manifestation à intérêts

Sur inscription

Comment les technologies numériques sont-elles utilisées et adaptées dans le sport ?

