Le jeudi 30 juin 2022

de 19h30 à 22h30

tarif New Morning : 16.8 EUR

Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs. Avec ses compositions originales, hypnotiques et contagieuses, TechnoBrass réveille nos instincts primitifs et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné. Réunissant des musiciens de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio, le groupe écume déjà les festivals brésiliens (Psicodália, Rock The Mountain, Rio Me…) tout en établissant sa notoriété en organisant les soirées TechnoBrass LIVE qui rassemblent plus de 1500 personnes à chaque édition. Considéré comme l’un des 5 meilleurs Brassband par le journal Libération, au côté des TooManyZooz et des allemands de Meute, le Brassband a aussi été repéré par Radio Nova et MagMix France. Mix entre soirée électro et fièvre du carnaval alternatif de Rio, TechnoBrass dévoile un show intense où la musique répétitive est soutenue par une ambiance visuelle planante. L’immersion est totale, inévitablement le public danse et entre en transe. TechnoBrass c’est l’énergie de la musique électro joué live par 7 musiciens. Le DJ ? c’est le BrassBand ! New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220630-5513-festival-all-stars-lgmx-technobrass.html

