TechnoBrass Festival Ecaussystème Gignac, dimanche 28 juillet 2024.

TechnoBrass Festival Ecaussystème Gignac Lot

Electro Brassbrand

Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs. Avec ses compositions originales, hypnotiques et enivrantes, TechnoBrass réveille nos instincts primitifs et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné. Sur scène mix entre soirée électro et brass band, TechnoBrass dévoile un show intense où la musique répétitive est soutenue par une ambiance visuelle planante. L’immersion est totale, inévitablement le public danse et entre en transe, une clôture de festival explosive.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement TechnoBrass Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Vallée de la Dordogne