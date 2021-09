Techno Thriller / Le Diable Dégoûtant / Hess L’Embobineuse, 18 septembre 2021, Marseille.

Techno Thriller / Le Diable Dégoûtant / Hess

L’Embobineuse, le samedi 18 septembre à 21:00

TECHNO THRILLER Nouveau récital des morts-vi ex-bruxellois-néo-marsello-bretons, en hommage à leur disque plutôt dark folk “Decameron” mais aussi à leurs premières amours criées voire écorchées vives — on y décèlera sûrement quelques miettes de Vatican Shadow, dix gouttes de Coil, des coins de carte de Nitzer Ebb et des cadavres de bières de leur ancien groupe Yersinia Pestis. [https://technothriller.bandcamp.com/](https://technothriller.bandcamp.com/) __________________________ LE DIABLE DÉGOÛTANT Échappée du groupe phare du confinement La Fureur de Vouivre, en véhicule léger tout droit dans la diagonale du vide inversée — de Brest, le Diable Dégoûtant c’est la musique des fumerolles des tableaux de J. Bosch, la réinterprétation d’un certain folklore humain, percussif, rituel et d’où transpire une joie étrange. [http://soundcloud.com/paulinemarx](http://soundcloud.com/paulinemarx) ______ HESS Frustré par la météo lors de l’annulation de son concert sur le toit-terrasse avec C_C le 7 août dernier, Hess ce sont des boucles bruitistes et des ambiances cassées du genou, des sinusoïdes futuristes d’avant le monde. [https://hess.bandcamp.com/album/foul-e](https://hess.bandcamp.com/album/foul-e) ____________ UWE BÖLG (DJ set) [https://lyl.live/show/tales-far-east](https://lyl.live/show/tales-far-east) ________________________ Affiche @gaetanobiziano Encore plus d’infos sur [https://www.lembobineuse.biz/](https://www.lembobineuse.biz/) 21H – 8€+2€ adhésion

8€+2€ adhésion

♫♫♫

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:59:00