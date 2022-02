Techno Story Halle Verriere, 2 avril 2022, Meisenthal.

Techno Story

Halle Verriere, le samedi 2 avril à 21:00

TECHNO STORY c’est l’événement incontournable pour les amateurs d’Electro et plus particulièrement pour les passionnés de Techno. Ce concept, imaginé par l’association Kontakt Prod, est né en 2013 à Nancy. Il connaît un succès grandissant à chaque édition car c’est un concentré musical et artistique qui séduit un public à la recherche d’artistes confirmés. TECHNO STORY débarque chez vous et va vous emporter dans son univers où se mêle groove chaleureux, basses irrésistibles et kicks enflammés ! Pour le côté visuel, la scénographie sur mesure viendra renforcer ce voyage musical grâce à son habillage de lumière unique. Vous l’aurez compris, TECHNO STORY c’est la soirée qui va vous raconter une belle histoire… Rendez-vous à la Halle Verrière le Samedi 2 Avril pour TECHNO STORY. Ouverture des portes à 21h. Mise à disposition ou vente de casque anti-bruit pour enfant sur place, les soirs des concerts. TARIF UNIQUE : 9€ Plus d’info et réservation sur : [https://halle-verriere.fr/evenement/techno-story/](https://halle-verriere.fr/evenement/techno-story/) Facebook : [https://fb.me/e/17YTXrdpk](https://fb.me/e/17YTXrdpk)

Tarif UNIQUE : 9€

La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous Techno Story, un évènement réunissant plusieurs artistes techno, qui aura lieu le samedi 2 avril. L’ouverture des portes se fera à 21h.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T23:59:00