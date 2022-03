Techno Party Lescar, 12 mars 2022, Lescar.

Techno Party Rue d’Arsonval Espace Arena Lescar

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 06:00:00 Rue d’Arsonval Espace Arena

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

10 10 EUR Une soirée sortie tout droit de l’imaginaire de l’équipe d’Aperocoromix, qui souhaite VOUS faire revivre une rave digne des plus grosse soirée techno !!!

Pour cette première, nous avons l’honneur d’accueillir POPOF !!!!

Il pose ses platines à Pau le temps d’une soirée entre Melbourne (Soirée ULTRA du jour de l’an), d’une tournée en Amérique du sud entre Tulum et Buenos Aires puis ‘un passage à la soirée RESISTANCE à Miami.

DJ et compositeur emblématique de musique électronique française issue de la scène rave et un des membre fondateurs du collectif Heretik System en 1996, il a fortement participé au développement du mouvement rave dans les années 1990.

C’est l’un des dj français les plus productif qui a signé des morceaux mondialement connus tel que “Serenity” dont les remix de Vitalic, Oxia, Nto, Booka Shade, Atoem et Pig&dan viennent de sortir sur son label FORM MUSIC.

Espace Arena

Rue d’Arsonval Espace Arena Lescar

