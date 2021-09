Techno Dayz x Chapiteau – w/ Fontene, Romain Pellegrin & Cedric Driks Le Chapiteau, 11 septembre 2021, Marseille.

Techno Dayz x Chapiteau – w/ Fontene, Romain Pellegrin & Cedric Driks

Le Chapiteau, le samedi 11 septembre à 20:00

Le collectif Techno Dayz réinvestit les platines du Chapiteau pour une soirée placée sous le signe de la techno brute 10 heures de véritable ôde à la techno et à ses sous-styles, toujours en bonne compagnie… Alors souquez les artimuses, la crème des DJs aux commandes du navire de la fête ne manquera pas de faire chavirer vos coeurs et vos oreilles LINE UP FONTENE Fontène est un artiste techno français, passionné depuis toujours par la musique électronique. Il développe un style de techno incisif, hypnotique avec une touche mélodique. Ses DJ Set/Live rythmés en font un DJ taillé pour les Dancefloors les plus engagés. Ses premiers titres se font vite remarquer en se classant dans le top 100 Beatport et sortent ensuite plusieurs EP sur des labels d’artistes reconnus. [https://soundcloud.com/fontene-official](https://soundcloud.com/fontene-official) ROMAIN PELLEGRIN ROMAIN PELLEGRIN est l’un de ces nouveaux visages de la scène House / Techno française à ne pas manquer. Actuellement à la tête de divers projets d’envergures, cet artiste de Martigues (13) regorge de promesses et de surprises. Sa dernière sortie signée sur EP Digital Music nommée “Back To Main” est disponible sur toutes les plateformes de téléchargements. [https://soundcloud.com/pellegrinromain](https://soundcloud.com/pellegrinromain) CEDRIC DRIKS Cedric Driks est issu de la scène électronique des années 90. Son amour pour la musique débute en 1990 avec l’acid house alors qu’il était à peine âgé de 8 ans. Avec une famille de forains (comme un certain Laurent G.), la musique est presque une religion : une sorte d’Obélix qui serait tombé dans la marmite ! On peut le voir dans diverses soirées, festivals aux côtés de grands noms comme Laurent Garnier, Derrick May, Luke Slater, Kenny Larkin, Adam Beyer, Dave Clarke, Green Velvet, John Thomas ou encore Jack de Marseille. Puis vient l’envie de se mettre à l’organisation d’événement pendant plus de 10ans. De festivals en soirées, en passant par les clubs, hangars, free, teknival… Aujourd’hui, il a voulu revenir vers l’essentiel et ses premiers amours : House et Techno. C’est dans la logique des choses qu’il créer plusieurs labels dont EP Digital Music (2011). [https://soundcloud.com/ep-digital-music](https://soundcloud.com/ep-digital-music) —— MAINSTAGE ◈ 18H OUVERTURE ◈ 22H FONTENE ◈ 00H ROMAIN PELLEGRIN ◈ 01H30 CÉDRIC DRIKS ◈ 03H30 COUPURE DU SON CHALET ◈ 00H RÉSIDENT DU CHAPITEAU ◈ 03H20 FIN DU SET 04h00 ON SE DIT AU REVOIR — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2vf7v4sk](https://tinyurl.com/2vf7v4sk) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille ► L’accès au Chapiteau :

A partir de 8€

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T04:00:00