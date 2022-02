Techno Dayz – w/ Fontène, Teo Maldonado, Romain Pellegrin, Cedric Driks Le Chapiteau, 26 février 2022, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 26 février à 20:00

Techno Dayz – La techno qui donne le smile, de jour comme de nuit Techno, jamais pareille. Salut, on est encore plus cool ! Les potos de Techno Dayz sont de retour pour vous jouer de très bons tours… avec leurs 45 tours… de bons BPM aux alentours. Oh, vous avez compris les fadas ! Après many dayz and nightz à attendre de pouvoir à nouveau se déchaîner sur les dancefloors, on vous réserve une soirée full techno pour ce week-end de réouverture en compagnie de la brigade du smile : ça vous avait manqué, hein ? Trêve de blabla, voici ce qui vous attend pour le retour du crew au Chapiteau LINE UP : **ROMAIN PELLEGRIN** Romain Pellegrin est l’un de ces nouveaux visages de la scène House / Techno française. Sa dernière sortie signée sur EP Digital Music nommée « Back To Main » est disponible sur toutes les plateformes de téléchargements. [https://soundcloud.com/pellegrinromain](https://soundcloud.com/pellegrinromain) [https://open.spotify.com/artist/7rEw4VEKdx8Ef6rIIUS3kg](https://open.spotify.com/artist/7rEw4VEKdx8Ef6rIIUS3kg)… **FONTÈNE** Fontène est un artiste techno français. Il développe un style de techno incisif, hypnotique avec une touche mélodique. Ses DJ Set/Live rythmés en font un DJ taillé pour les Dancefloors les plus engagés. Ses premiers titres se font vite remarquer en se classant dans le top 100 Beatport et sortent ensuite plusieurs EP sur des labels d’artistes reconnus. [https://soundcloud.com/fontene-official](https://soundcloud.com/fontene-official) [https://open.spotify.com/artist/0OPDgrWAdqDDaR4kLnolYi](https://open.spotify.com/artist/0OPDgrWAdqDDaR4kLnolYi)… **TEO MALDONADO** Téo Maldonado est un Dj/Compositeur Marseillais, spécialisé dans la Deep Techno, il développe sa patte artistique et créer des productions de qualités qui le font jouer aux côtés d’artistes reconnus tels que Boris Brejcha et POPOF. Téo est l’un des fondateurs du collectif Friday Vibes. A consommer sans modération. [https://soundcloud.com/blaukust](https://soundcloud.com/blaukust) **CEDRIC DRIKS** Cédric Driks est le Boss du label Français EP DIGITAL MUSIC On pourra le voir dans diverses soirées, festivals aux cotés de grands noms comme Laurent Garnier, Derrick May, Luke Slater, Kenny Larkin, Adam Beyer, Dave Clarke, Green Velvet, John Thomas, Jack de Marseille… [https://soundcloud.com/ep-digital-music](https://soundcloud.com/ep-digital-music) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2p8tmsse](https://tinyurl.com/2p8tmsse) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 12e + frais de loc SUR PLACE : 15e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 8e (différence avec le prix du billet sur place). _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS VACCINAL OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

12,59 / 7,59€ en pré-vente / 15€ sur place

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



