Techno Dayz présente Osmose Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 23 février 2024.

Techno Dayz présente Osmose Une Aventure Spatiale Inédite !

Le 23 février 2023, préparez-vous à un voyage interstellaire unique au Cabaret Aléatoire à Marseille.

Laissez-vous emporter par l’expérience immersive où la Techno Mélodique fusionne avec la galaxie pour une nuit épique !



Line Up d’Explorateurs Sonores



Mark Hoffen

Rohm

Téo Maldonado

Fontène

Nico Delattre



Ces visionnaires de la musique électronique vous guideront à travers les étoiles avec des mélodies galactiques mélangées à des rythmes dansants.

Le Cabaret Aléatoire se transformera en une galaxie éphémère, avec des installations visuelles éblouissantes, des jeux de lumières cosmiques et une décoration spatiale à couper le souffle.



Préparez-vous à être transportés au-delà des frontières de l’espace et du temps. EUR.

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 23:00:00

fin : 2024-02-23 05:00:00



L’événement Techno Dayz présente Osmose Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-22 par Ville de Marseille