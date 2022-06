Techno Dayz Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Techno Dayz Martigues, 21 octobre 2022, Martigues. Techno Dayz

19 quai Paul Doumer Ferrières Théâtre des Salins Martigues Bouches-du-Rhône Ferrières 19 quai Paul Doumer

2022-10-21 22:00:00 22:00:00 – 2022-10-21

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues

Bouches-du-Rhône Techno Dayz, c’est d’abord la volonté de quatre amateurs de musique électronique de partager leur passion. Nous avons invité Téo Maldonado, Fontène, Cédric Driks et Romain Pellegrin pour une soirée 100% électro jusqu’au bout de la nuit.



Au rythme de la House et de la Techno, la culture électronique viendra investir le Bout de la Nuit, notre salle située sous le niveau de la mer.

L’immersion sera totale ! Organisateur de soirées iconiques, le collectif Techno Dayz est de passage à Martigues et présente La pièce, un évènement concocté sur-mesure pour Les Salins.

Dans la petite salle du Bout de la Nuit. Techno Dayz, c’est d’abord la volonté de quatre amateurs de musique électronique de partager leur passion. Nous avons invité Téo Maldonado, Fontène, Cédric Driks et Romain Pellegrin pour une soirée 100% électro jusqu’au bout de la nuit.



Au rythme de la House et de la Techno, la culture électronique viendra investir le Bout de la Nuit, notre salle située sous le niveau de la mer.

L’immersion sera totale ! Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Théâtre des Salins Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Ferrières 19 quai Paul Doumer Ville Martigues lieuville Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Théâtre des Salins Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Techno Dayz Martigues 2022-10-21 was last modified: by Techno Dayz Martigues Martigues Théâtre des Salins 21 octobre 2022 19 quai Paul Doumer Ferrières Théâtre des Salins Martigues Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône