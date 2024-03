Techno Conférence : Voyage au centre du Quantique – Capteurs, Communications, Informatique Site Orange Innovation Lannion, jeudi 4 avril 2024.

Techno Conférence : Voyage au centre du Quantique – Capteurs, Communications, Informatique À une époque où l’innovation technologique est en constante (r)évolution, il est important de comprendre le potentiel du quantique et ses implications. Jeudi 4 avril, 09h00 Site Orange Innovation

Ne manquez pas ce rendez-vous trimestriel proposé par les Pôles de compétitivité Images & Réseaux et TES, et Photonics Bretagne, sur le site Orange Innovation à Lannion, pour bénéficier d’un panorama sur les nouvelles perspectives technologiques numériques appliquées au domaine du quantique.

Lors de ce rendez-vous technologique positionné à l’intersection des sujets du Pôle Images & Réseaux et de Photonics Bretagne, soyez prêt à plonger vers l’Infiniment Petit avec une immersion dans l’Univers quantique !

Images & Réseaux et Photonics Bretagne – en partenariat avec Orange – vous entraînent le temps d’une journée dans une expérience immersive et captivante en trois temps autour du quantique ; les Capteurs, les Communications et l’Informatique.

Acteurs du monde industriel et académique du Grand Ouest (et au-delà) présenteront leurs travaux et projets sur ce sujet ! En une journée, ayez un aperçu des opportunités multiples offertes par l’univers quantique, aux frontières de la science et de la technologie !

Pour en savoir plus et vous inscrire : https://urls.fr/ooy-R6

Site Orange Innovation 2 Avenue Pierre Marzin, 22300 LANNION Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

Images & Réseaux Photonics Bretagne