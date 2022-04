Techno Beer #2 La Route Des Bières Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Techno Beer #2 La Route Des Bières, 15 avril 2022, Aubagne. Techno Beer #2

La Route Des Bières, le vendredi 15 avril à 19:00

TECHNOBEER 2EME EDITION))) avec T2S CREW: 5h30 de Techno non-stop avec au programme : -Trance Prog -Drum and Bass -Tekno Tribe -Live Acid Tekno Food truck avec el PacoPizza ! ♫♫♫ La Route Des Bières 14 Impasse. des Fillols, 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T00:30:00

