Paris

Date et horaire exacts : Du 26 au 27 octobre 2021

mardi, mercredi de 14h à 17h

payant

Pour les 17/26 ans 2 après midi de 14h à 17h les mardi 26 et mercredi 27 octobre, pour les 17/26 ans désirant apprendre à réaliser des vidéos à l’aide de leur smartphone et éventuellement participer au concours proposé par le centre Richard Wright : “un regard sur le 6ème”, réalisation à l’aide de votre smartphone d’une vidéo (1minute sans bande son) mettant en scène le 6eme arrondissement – Venir avec son smartphone et son chargeur. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

