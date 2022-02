Techniques et esthétique dans l’œuvre de Gustave Eiffel Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Techniques et esthétique dans l'œuvre de Gustave Eiffel

Musée des Arts décoratifs et du Design, le mercredi 9 février

### Rencontre avec Myriam Larnaudie-Eiffel au musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux Il est intéressant de reconsidérer l’œuvre de Gustave Eiffel, au regard de sa recherche d’esthétique qu’il exprime travers sa technicité. Myriam Larnaudie-Eiffel évoquera l’historique de l’œuvre de Gustave Eiffel sous l’angle des contraintes techniques qu’il s’est fixé au fur à mesure des ses chantiers. Son patrimoine bâti, que l’on continue de découvrir, est un laboratoire d’idée pour les architectes aujourd’hui. Avec la perspective du centenaire de la mort de Gustave Eiffel en 2023, les recherches sur le travail d’Eiffel prennent une dimension internationale. _La conférence sera suivi par un échange entre Myriam Larnaudie-Eiffel et Etienne Tornier, responsable des collections modernes et contemporaines au musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux._ **Myriam Larnaudie-Eiffel**, associée chez Coutau-Bégarie, commissaires-priseurs à Drouot, expert Fnepsa-Cedea en peinture des années 1920, préside actuellement l’Association des Descendants de Gustave Eiffel, en tant qu’arrière-arrière-petite-fille . Elle s’occupe de la défense de la Passerelle Eiffel de Bordeaux pour laquelle elle a co-écrit avec Dominique Dussol un ouvrage aux editions du Festin. Dans le cadre de cette association des Descendants, elle a créé un comité scientifique qui réunit spécialistes et passionnés de l’oeuvre d’Eiffel, oeuvre qui mérite toujours d’être explorée et son patrimoine mis en valeur voire défendu.

2022-02-09

