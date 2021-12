Primelin Primelin Finistère, Primelin Techniques de la peinture Primelin Primelin Catégories d’évènement: Finistère

Primelin

Techniques de la peinture Primelin, 13 janvier 2022, Primelin. Techniques de la peinture Primelin

2022-01-13 – 2022-01-13

Primelin Finistère Primelin Pour les amoureux-ses du paysage, Marijo Foehrlé, artiste plasticienne, conçoit et réalise des ateliers de peinture pour adultes. Techniques de la peinture : Il s’agit d’un atelier de pratique, d’apprentissages, de comparaisons entre différents supports ou médiums ; un voyage dans l’histoire de la peinture à partir d’exercices faciles et agréables : acrylique, huile ou tempera. Les ateliers ont lieu à Kervrant (Primelin). Maximum cinq participant-es par atelier. À vos pinceaux ! BIENVENUE À KERVRANT ! marijofoehrle@gmail.com +33 6 88 08 26 69 http://voirvoirdehors.com/ Pour les amoureux-ses du paysage, Marijo Foehrlé, artiste plasticienne, conçoit et réalise des ateliers de peinture pour adultes. Techniques de la peinture : Il s’agit d’un atelier de pratique, d’apprentissages, de comparaisons entre différents supports ou médiums ; un voyage dans l’histoire de la peinture à partir d’exercices faciles et agréables : acrylique, huile ou tempera. Les ateliers ont lieu à Kervrant (Primelin). Maximum cinq participant-es par atelier. À vos pinceaux ! BIENVENUE À KERVRANT ! Primelin

dernière mise à jour : 2021-12-18 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Primelin Autres Lieu Primelin Adresse Ville Primelin lieuville Primelin