Technique du chant lyrique, 17 mai 2022, .

Technique du chant lyrique

2022-05-17 19:30:00 – 2022-05-17

avec Valentine Martinez et la Cie Sumak.

Valentine Martinez, Chanteuse lyrique vous invite à venir découvrir pendant 1h de jeux comment la voix fonctionne.

Elle a imaginé convier les gens à utiliser leur voix et découvrir que ce fameux « toi surtout ne chante pas, tu chantes trop faux » n’est jamais une réalité ! Tout le monde chante juste qu’on se le dise, et elle vous le prouvera !

Pour ado et adulte

