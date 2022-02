Technicolor Hobo Marseille 1er Arrondissement, 4 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Technicolor Hobo La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

2022-03-04 – 2022-03-04 La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Fabulerie et Technicolor Hobo s’associent et vous donnent rendez-vous le vendredi 4 mars dès 19h pour un concert immersif qui promet de vous en mettre plein les yeux et les oreilles !



Technicolor Hobo est un groupe marseillais de pop-rock indé aux envolées jazzy qui expérimente des ambiances intimistes et psychédéliques. « Le plus british des groupes marseillais » a été élu coup de cœur du mois de décembre par Radio France et leur dernier album est relayé par la célèbre radio FIP.

Concert immersif de Technicolor Hobo à la Fabulerie Marseille.

La Fabulerie et Technicolor Hobo s’associent et vous donnent rendez-vous le vendredi 4 mars dès 19h pour un concert immersif qui promet de vous en mettre plein les yeux et les oreilles !



Technicolor Hobo est un groupe marseillais de pop-rock indé aux envolées jazzy qui expérimente des ambiances intimistes et psychédéliques. « Le plus british des groupes marseillais » a été élu coup de cœur du mois de décembre par Radio France et leur dernier album est relayé par la célèbre radio FIP.

La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-11 par