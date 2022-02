TECHNICOLOR HOBO La Fabulerie, 4 mars 2022, Marseille.

TECHNICOLOR HOBO

La Fabulerie, le vendredi 4 mars à 19:00

La Fabulerie et Technicolor Hobo s’associent et vous donnent rendez-vous le vendredi 4 mars dès 19h pour un concert immersif qui promet de vous en mettre plein les yeux et les oreilles ! Technicolor Hobo est un groupe marseillais de pop-rock indé aux envolées jazzy qui expérimente des ambiances intimistes et psychédéliques. « Le plus british des groupes marseillais » a été élu coup de cœur du mois de décembre par Radio France et leur dernier album est relayé par la célébre radio FIP. ________________________ MUSIQUE · ART · FÊTE ________________________ Les infos pratiques La Fabulerie 10 bd Garibaldi, 13001, Marseille Vendredi 4 mars 2022 de 19:00 à 00:00 Évènement gratuit Besoin d’adhérer à l’association >> bit.ly/3HCQ7BW Pass sanitaire obligatoire (pass vaccinal à jour ou attestation de test valide) Lien spotify [https://spoti.fi/3sqQBEU](https://spoti.fi/3sqQBEU)

