TECHNICOLOR HOBO Club 27 Marseille, samedi 13 avril 2024.

TECHNICOLOR HOBO crée en 2007, propose une musique planante avec quatre musiciens impressionnants de maîtrise et qui ont le sens inné de l’improvisation.

TECHNICOLOR HOBO propose une pop plus jazzy que sur les précédents albums en raison de la présence d’une contrebasse et d’une clarinette enivrantes qui accompagnent la voix profonde et ensorcelante du chanteur.

Les 4 dandy ont le chic pour nous transporter dans un univers coloré de « rock atmosphérique », de pop classique, de jazz sombre très envoûtant et d’ambiances cinématographiques …

Le groupe est composé de :

▪︎Patrick ATKINSON à la guitare et au chant

▪︎ Jean-Christian RIEU à la batterie

▪︎Christophe ROBERT à la clarinette-basse

▪︎Fabien DE SAINT-SEINE à la contrebasse.

https://www.radiofrance.com/actualite/coup-de-coeur-are-you-where-you-want-be-de-technicolor-hobo

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

➡️ PETITE RESTAURATION SUR PLACE

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅️ NEW : Salade de pâtes *

(Assiette végétarienne)

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ RÉSERVATIONS par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

_____________________________________________________________

