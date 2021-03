Paris Lieu de missions Paris TECHNICIENS EN ELECTROMENAGER Lieu de missions Paris Catégorie d’évènement: Paris

TECHNICIENS EN ELECTROMENAGER —————————– Les candidats bénéficieront d’une formation préalable puis d’une montée progressive en activité : Formation : **3 mois de formation à Bobigny** rémunérée par Pôle Emploi (AFPR) sous la forme de 2 sessions de 12 places. **Emploi en CDI :** – une activité en itinérance chez les clients sur la route pour monter en compétences progressivement **(35h/ semaine, rémunération au SMIC).** **- puis rémunération fixe + variable (39h/ semaine).** Les candidatures sont à adresser par mail à **[recrutements.murfy@gmail.com](mailto:recrutements.murfy@gmail.com)** jusqu’au 22/2/21 à 12h : CV + questionnaire complété. L’entreprise, étant très attentive aux motivations des personnes, le questionnaire complété est obligatoire. Vous trouverez en PJ une présentation du poste, du processus de recrutements et d’intégration en entreprise. L’entreprise Murfy, avec l’appui de Pôle Emploi, recrute des techniciens en électroménager Lieu de missions Paris Paris

