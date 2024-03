Technicien forestier en Île-de-France, un métier aux fonctions multiples, un métier de passion ! Parking de la Maison Forestière Savigny-le-Temple, mercredi 5 juin 2024.

Technicien forestier en Île-de-France, un métier aux fonctions multiples, un métier de passion ! Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Mercredi 5 juin, 17h00 Parking de la Maison Forestière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T17:00:00+02:00 – 2024-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-05T17:00:00+02:00 – 2024-06-05T18:30:00+02:00

Un métier de terrain, proche de la nature et proche des usagers. Un métier polyvalent, avec le défi quotidien de concilier plusieurs objectifs : le renouvellement de la forêt, la protection de son patrimoine naturel et l’accueil du public en toute sécurité. Un métier de patience, à l’échelle de la vie de la forêt. Un métier en Île-de-France, avec ses richesses et ses spécificités. Un métier de passion, conjuguant la curiosité et l’innovation. Ce sont toutes ces facettes qui seront abordées par le technicien responsable de l’aménagement et de la gestion de la Forêt régionale de Rougeau. Une première sur le site.

Parking de la Maison Forestière 22 avenue des Régalles 77445 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France

Île-de-France Nature/ L’agence Nature- F. Chenel