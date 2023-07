Visite guidée du technicentre SNCF TER Hauts-de-France à Amiens Technicentre SNCF TER Hauts-de-France Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Visite guidée du technicentre SNCF TER Hauts-de-France à Amiens Samedi 16 septembre, 09h00, 13h00 Technicentre SNCF TER Hauts-de-France Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 2 septembre 2023​. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF

Située dans le quartier ZAC gare La Vallée cette installation, financée essentiellement par la Région Hauts-de-France, dote le territoire d’un outil industriel moderne et performant capable d’assurer la maintenance de rames TER circulant sur la région. Cet atelier a été créé pour répondre à la maintenance des nouveaux matériels TER et à leurs particularités (rames longues et appareillage situé principalement en toiture). Il a vocation à opérer principalement de la maintenance légère pour laquelle un faible niveau d’immobilisation est nécessaire (la disponibilité du parc en sera donc optimisée).

Ce nouvel écrin à l’architecture soignée, d’une longueur de 165 m et de 23 m de large, s’inscrit dans une démarche environnementale d’économie d’énergie, de gestion de l’eau raisonnée et de prise en compte du traitement acoustique. Les techniciens de l’atelier vous feront découvrir, lors de la visite guidée, toutes les facettes des métiers de la maintenance…

Des visites guidées sont proposées, sur inscription, le samedi 16 septembre 2023 de 9h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00.

Technicentre SNCF TER Hauts-de-France 162 rue Dejean Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

