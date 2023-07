Vivez une journée immersive au cœur du Technicentre ! Technicentre SNCF de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Vivez une journée immersive au cœur du Technicentre ! Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Technicentre SNCF de Bordeaux Gratuit. Sur inscription à partir du 1er septembre 2023​.

Rejoignez-nous pour une expérience unique lors des Journées européennes du patrimoine et plongez dans l’univers captivant de la SNCF. Laissez-vous guider par nos agents passionnés lors d’une visite du site et découvrez notre riche patrimoine ferroviaire.

Cette journée spéciale vous permettra de découvrir les coulisses de notre Technicentre, d’explorer nos installations et d’admirer nos trains emblématiques. Nos agents seront là pour vous dévoiler les secrets et la magie de cet environnement ferroviaire fascinant.

Que vous soyez en famille à la recherche d’une expérience ludique, ou simplement curieux de découvrir nos métiers, cette journée est faite pour vous ! Plongez dans l’univers ferroviaire, apprenez-en davantage sur nos activités et profitez d’une journée mémorable.

Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable.

Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com, pour retrouver le programme complet des JEP SNCF.

Technicentre SNCF de Bordeaux 1 rue Gravelotte, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty Gironde Nouvelle-Aquitaine

Partez à la rencontre des personnes qui entretiennent, réparent et nettoient la flotte ferroviaire française.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Radio France – Mathias Kern