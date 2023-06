Explorez le chantier de restauration de la locomotive à vapeur 241P9 : une plongée au cœur de l’histoire ferroviaire européenne Technicentre Périole SNCF Midi-Pyrénées Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Explorez le chantier de restauration de la locomotive à vapeur 241P9 : une plongée au cœur de l’histoire ferroviaire européenne Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Technicentre Périole SNCF Midi-Pyrénées Gratuit. Sur inscription à partir du 1er septembre. Visite par petits groupes. Dans le cas où toutes les autorisations nécessaires ne seraient pas obtenues, l’événement pourrait être annulé.

Venez découvrir de près l’une des plus imposantes locomotives à vapeur d’Europe, fabriquée en 1948 aux usines Schneider du Creusot, lors d’une visite unique sur le site de restauration.

Vous aurez l’occasion d’échanger avec les membres passionnés de l’association qui consacrent leurs efforts à préserver cet héritage précieux, et d’appréhender le savoir-faire nécessaire pour mener à bien cette tâche titanesque.

Plongez-vous dans les rouages et le fonctionnement de cette véritable « Rolls » de la vapeur, en observant de près tous les organes de cette merveille d’ingénierie.

Veuillez noter que le chantier est situé sur un site industriel actuellement fermé, et l’accès est soumis à l’autorisation du propriétaire. Restez à l’affût des dernières informations pour ne pas manquer cette opportunité exceptionnelle.

Le Technicentre Périole SNCF Midi-Pyrénées abrite le chantier de la locomotive à vapeur de la série 241P, construite en France au Creusot en 1950.

Avec une puissance de 4 000 chevaux, cette locomotive a tracté les plus prestigieux trains de France comme le Mistral. C’est l’une des plus puissantes d’Europe. Celle-ci est en cours de restauration depuis 2009 dans les ateliers SNCF de Toulouse. C’est l’association « Amicale des anciens et amis de la traction à vapeur Midi-Pyrénées » qui est en charge de la restaurer.

L’état actuel de la locomotive permet de découvrir dans son intégralité son châssis, sa chaudière et ses imposantes roues de 2 m de diamètre, ainsi que son tender. Accès piéton uniquement. Métro Marengo conseillé, sortie Médiathèque : remonter le boulevard de Marengo, puis la rue de Périole. L’accès au 11 rue de Périole est utilisé par les agents SNCF du Technicentre et les conducteurs, merci d’en préserver le bon accès et d’être vigilant lors de vos cheminements à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©AAATV-MP