Ille-et-Vilaine Ce rendez-vous est proposé aux professionnels et au grand public curieux de connaitre les dernières innovations numériques. Tech Inn’Vitré, le salon des usages numériques revient pour une 6ème édition avec un format totalement inédit. C’est ainsi que nous avons imaginé Tech Inn’Vitré édition Spéciale Expériences

Au programme de cet événement :

Compétitions de robotique, courses de drones, voitures FPV, + de 50 ateliers sur la fabrication numérique, les sciences et les technologies.

Enfin, 12 défis seront proposés aux écoles ainsi qu’à tous les visiteurs. Le classement des participants sera présenté tout le week-end et une remise de prix sera organisée le dimanche soir. Cette édition aura pour thème la robotique et l’intelligence artificielle avec des conférences, un hackathon, des ateliers, des stands de démonstration et des animations.. Tous public. Entrée gratuite > Restauration sur place Accueil Centre Culturel Jacques Duhamel 2, rue de Strasbourg Vitré

