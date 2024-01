Tech&Fest Alpexpo Grenoble Eybens, jeudi 1 février 2024.

Tech&Fest CÉLÉBRER LE MEILLEUR DE L’INNOVATION, ENSEMBLE ! 1 et 2 février Alpexpo Grenoble Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T08:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T08:00:00+01:00 – 2024-02-02T19:30:00+01:00

La French Tech Alpes vous présente son Village Start-up !

Rendez-vous à Alpexpo, Grenoble les 1er et 2 février 2024 ! ✨ (Oui, c’est une invitation !)

On a hâte de vous retrouver sur le Village start-up de La French Tech Alpes aux côtés de nos partenaires Le Village by CA et EIT InnoEnergy, Sogedev, LEGAL INSIGHT et La French Tech Saint-Etienne Lyon pour vous présenter 17 pépites incroyables de la région.

Explorez la sécurité civile, le streaming premium, la contribution écologique vérifiable, des capteurs à base de diamant, l’IA au service du sport, la fusion textile-électronique, la gestion d’énergie révolutionnaire, et bien plus encore…

Bénéficiez d’un code exclusif vous offrant un accès gratuit au salon Tech&Fest avec le code FTECHALPES

Alpexpo Grenoble alpexpo grenoble Eybens 38320 Château de Bel-Air Isère Auvergne-Rhône-Alpes

innovation tech&fest