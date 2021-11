#TechAndCare, le numérique utile à la santé Simplon Foundation, 14 janvier 2022, Montreuil.

#TechAndCare, le numérique utile à la santé

Simplon Foundation, le vendredi 14 janvier 2022 à 00:00

**Acteur de santé résolument engagé dans l’économie sociale et solidaire (ESS), AÉSIO mutuelle s’associe à Simplon Foundation, fonds de dotation dédié à la promotion d’un numérique inclusif, pour lancer ce jour – à l’occasion d’un événement 100% digital dédié à l’ESSisation du secteur médico-social et de la santé – l’appel à projet #TechAndCare, le numérique utile à la santé. Par cette initiative les deux partenaires, soutenus par Capgemini Invent, prévoient de récompenser des solutions numériques innovantes et développées par des acteurs de l’ESS à but non lucratif dans le but de répondre aux enjeux de Santé publique.** La crise de la Covid-19 aura démontré que permettre à chacun de vivre sa vie en bonne santé et augmenter l’espérance de vie en bonne santé constituent des problématiques majeures et quotidiennes de nos sociétés. Au-delà de cette crise sanitaire, de par les possibilités qu’il offre ou laisse entrevoir, le numérique est porteur de promesses et d’espoir dans la quête de solutions nouvelles répondant aux grands défis médico-sociaux de notre époque. Historiquement très implantés dans le secteur de la santé, les acteurs de l’ESS ont toujours innové dans ce domaine. C’est pourquoi AÉSIO mutuelle et Simplon Foundation entendent soutenir spécifiquement l’innovation sociale numérique de ces acteurs en lançant aujourd’hui, à l’occasion du Mois de l’ESS et de l’événement 100% digital « Innovation sociale en santé et dans le médico-social : ESSisons le secteur ! », l’appel à projet #TechAndCare, le numérique utile à la santé afin de récompenser des solutions numériques développées par les acteurs de l’ESS à but non lucratif. Cet appel à projet vise ainsi à valoriser et à renforcer la place de l’ESS dans la réponse aux enjeux de Santé publique sur les 5 domaines suivants : • Bien-vieillir • Santé des femmes • Santé mentale • Santé environnementale • Accessibilité à la santé numérique Qu’ils soient en phase de conception ou d’expérimentation, les projets retenus devront proposer des outils et aides numériques pour prévenir, compenser ou mieux faire face aux pathologies. Un budget total de 250.000€ à répartir entre 5 lauréats – 1 par domaine parmi ceux précités – est prévu et récompensera leurs initiatives numériques articulant innovation sociale et réplicabilité des solutions. **Un jury d’experts** Les dossiers soumis aux émetteurs de l’appel à projet seront instruits et présélectionnés par un jury de 12 personnalités investies dans les thématiques ciblées parmi lesquelles : • Frédéric Bardeau, président de la Simplon Foundation • Luc Broussy, président de France Silver Eco • Grégoire Ducret, directeur de l’innovation et de la transformation de la Croix-Rouge française et directeur général de l’accélérateur 21 • Guillaume Gardin, directeur Innovation Recherche & Développement Recherche Clinique d’AÉSIO Santé • Dr. Ghada Hatem-Gantzer, gynécologue-obstétricienne fondatrice de la Maison des Femmes • Marion Lanly, directrice, responsable du service expérience et partenariat patient à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris • Christine le Clainche, professeur des universités Economie de la santé et des inégalités • Marianne Perreau Saussine, conseillère auprès du délégué ministériel à la Santé Mentale et à la Psychiatrie • Anaïs Radelli, directrice générale de Simplon Prod • Thierry Sibieude, professeur titulaire de la Chaire Entrepreneuriat et Innovation à impact de l’ESSEC • Sophie Thiéry, directrice de l’Engagement sociétal d’AÉSIO mutuelle • Un représentant de Capgemini Invent **Calendrier** * 16 novembre 2021 : Lancement de l’appel à projet et ouverture des candidatures qui pourront être déposées via une plateforme dédiée * **14 janvier 2022 : Clôture des candidatures** * 31 janvier 2022 : Présélection de 10 finalistes * 17 février 2022 : Jury et événement de remise des prix aux 5 lauréats

