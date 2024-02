Tech Noire La Machine du Moulin Rouge Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 23h00 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Lucky number 7 ! Sept ans que la Tech Noire fait danser les queer les plus dark de Paris et de France !

De Boy Harsher à Molchat Doma en passant par Martin Dupont, Absolute Body Control, Linea Aspera et bien d’autres, Tech Noire a eu l’honneur d’accueillir sur sa scène des artistes iconiques et des groupes mémorables.

Pour ses 7 ans, la Tech Noire ne s’offre pas un, pas deux, mais TROIS artistes en live sur sa scène pour sa plus grosse soirée jamais produite !

✂️ Basé à Paris, Replicant Events a pour but de promouvoir les sous-cultures et la musique alternative de par la production d’évènements et par la représentation d’artistes pluridisciplinaires.

Évènement phare de Replicant Events, la Tech Noire accueille depuis 7 ans un public queer et inclusif et propose une programmation éclectique et alternative.

De la wave à la techno en passant par l’EBM, Tech Noire a produit sur sa scène de nombreux artistes, de Boy Harsher à Molchat Doma en passant par Zanias et Psyche.

Forte de ses artistes résident.e.s pluridisciplinaires, la Tech Noire accueille chaque mois de nouveaux artistes performatifs, du drag au shibari en passant par la suspension, afin de proposer des shows toujours plus surprenants et divertissants et des line-ups toujours plus complets.`

Au programme : Synth, Wave, Post-Punk, EBM et Techno

– LIVE : NNHMN, Die Selektion & Nightcrawler

– DRAG SHOWS hostés par Ghost Elektra : Mr Tricki, Vilaine, Lola Gorgeous & Oren

– DJ SETS : 24sex-b, Law & Haktion, Oxblood, Locus Solus

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/tech-noire-7ans/ https://fb.me/e/56uK9NbV6 https://fb.me/e/56uK9NbV6 https://link.dice.fm/TechNoire-7ans

