Paris PARIS EVENT CENTER - HALL B Paris Tech for Retail PARIS EVENT CENTER – HALL B Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tech for Retail PARIS EVENT CENTER – HALL B, 30 novembre 2021, Paris. Tech for Retail

du mardi 30 novembre au mercredi 1 décembre à PARIS EVENT CENTER – HALL B

Le salon européen qui réinvente le retail 30 NOV – 1er DÉC 2021 • 10-19H • PARIS EVENT CENTER Venez à la découverte de toutes les solutions tech & digitales dédiées uniquement aux professionnels du retail

Voir tarifs, sur inscription

Le salon européen du retail innovant PARIS EVENT CENTER – HALL B 20 avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris Paris Quartier du Pont-de-Flandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu PARIS EVENT CENTER - HALL B Adresse 20 avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris Ville Paris lieuville PARIS EVENT CENTER - HALL B Paris