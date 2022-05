Tech for Good Tour L’Orangerie Lyon Confluence – Salles et Coworking Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Tech for Good Tour L’Orangerie Lyon Confluence – Salles et Coworking, 17 mai 2022, Lyon. Tech for Good Tour

L’Orangerie Lyon Confluence – Salles et Coworking, le mardi 17 mai à 18:30

Pourquoi faire un Tour ? ———————— * Parce qu’on pense que la solution se trouve dans le collectif * Parce qu’on croit en des solutions à échelles locales * Parce qu’on est sûr·es que la tech peut être repensée pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux * Parce que c’est avec des rencontres qu’on refait le monde Prochaine date lyonnaise du Tour : le 17 mai !

Un tour de France visant à accélérer les réflexions et actions pour construire une tech plus engagée et responsable. L’Orangerie Lyon Confluence – Salles et Coworking 3 rue Jacqueline et Roland de Pury, 69002 Lyon Lyon Confluence Métropole de Lyon

