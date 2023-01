NANANERE TEC – Théâtre Coluche, 6 mars 2023, Plaisir.

NANANERE 6 et 7 mars TEC – Théâtre Coluche

Cie Attends – Lola Heude

TEC – Théâtre Coluche 980 Avenue du Général de Gaulle, 78370 Plaisir Le Clos Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

« Nananère » est un spectacle pour le jeune public, pluridisciplinaire à la frontière des genres : théâtre gestuel, art du clown et magie nouvelle. En alliant la magie nouvelle aux autres disciplines, nous souhaitons créer une matière scénique novatrice et unique à travers un spectacle sans parole, où la sensibilité est perçue comme une force et les émotions comme une incroyable richesse… si nous avons les clés pour les dompter. Avec humour et tendresse, petits et grands entrent dans un monde magique où les émotions s’incarnent dans un univers poétique et solaire.

CREATION MARS 2023



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T09:45:00+01:00

2023-03-07T15:25:00+01:00

Fabien Dos Santos