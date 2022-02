Teatre Occitan Salle des fêtes,Gargas (31)

**Lo Teatre del Trastet presenta :** **MONGEVAVOL** (La pièce est en Occitan) Un château délabré, une famille ruinée et un huissier qui menace de poursuites judicaires … il est urgent de trouver une solution : Une création botanique prometteuse, la location du château… Ces nouvelles pistes parviendront-elles à sauver la situation ? *Un castèl desanat, una familha roïnada e un uissièr que menaça de perseguidas* *es urgent de trobar una solucion :**Una creacion botanica prometedora, la locacion del castèl…**Aquelas nòvas pistas arribaràn a salvar la situacion ?* Les tarifs : – Gratuit jusqu’à 15 ans – 10 € à partir de 16 ans – 8 € pour les adhérents des Foyer Ruraux *source : événement [Teatre Occitan](https://agendatrad.org/e/35632) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

