Espectacle “Chauffe Marcelle” – Compagnie Rêves du 22 Mars Mercredi 28 février 2024, 20h45 Teatre Na Loba (Puègnautièr) 15€

Ce spectacle est accueilli en partenariat avec l’association Fasètz la Lenga en Cabardès dans le cadre de laquinzaine occitane

Il s’agit d’abord d’un acteur qui interprète un texte. Il s’agit d’abord et avant tout de faire entendre une langue dans son occitan d’origine. Il s’agit avant tout de transmettre à un public une histoire, celle de Marcelle Delpastre, à travers son œuvre poétique.

Quand on raconte qu’on va jouer un spectacle sur une poétesse-paysanne du limousin du début du XXème siècle, tout le monde rigole. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu’un spectacle sur un auteur parisien serait plus prestigieux ? Pourquoi est-ce que travailler les écrits d’un homme, blanc, parisien, riche, hétérosexuel en impose ? Pourquoi 80% de la littérature que nous lisons émane uniquement de cette catégorie-là ? Et surtout, pourquoi s’intéresser à ce que l’on connaît déjà ? Pourquoi l’inconnu, l’étrange, l’étranger fait-il peur ?

Marcelle Delpastre n’entre pas dans les histoires littéraires ni dans le cœur des gens pour plusieurs raisons, qui n’ont RIEN à voir avec la qualité de ses textes. Le projet consistera à mettre en avant justement ce qui l’a fait oublier.

D’après les textes de Marcelle Delpastre, Charlotte Delbo et Tiago Rodrigues

Compagnie Rêves du 22 Mars

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION : Bruno Paternot

MISE EN SCÈNE : Pascal Frery

DRAMATURGIE : Jean-Claude Forêt, Sarah Fourage

REGARDS EXTÉRIEURS : Isabelle Lacroix, Barbara Metais-Chastagnier

CHORÉGRAPHE : Florence Bernad

PRODUCTION ET DIFFUSION : Gabrielle Baille & Mona-Lisa Gilbert-Collet

Teatre Na Loba (Puègnautièr) 4 boulevard Pasteur 11600 Pennautier

2024-02-28T20:45:00+01:00 – 2024-02-28T22:00:00+01:00

Compagnie Rêves du 22 Mars