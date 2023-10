L’univers chansonnier de Melhau Teatre de la Grange (Briva) Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze L’univers chansonnier de Melhau Teatre de la Grange (Briva) Brive-la-Gaillarde, 12 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde. L’univers chansonnier de Melhau Jeudi 12 octobre, 20h00 Teatre de la Grange (Briva) 7€ > 11€ Jan dau Melhau est né en 1948 à Limoges. Écrivain de langue occitane, musicien, chanteur, collecteur, éditeur, il est avant tout homme de spectacle. Il nous propose pour cette soirée une rétrospective de son œuvre chantée. Des chants de troubadours de l’âge roman, des chants traditionnels, des créations, des traductions en occitan des œuvres de Georges Brassens et Gaston Couté. Œuvres qu’il a mises en musique, comme il l’a fait de nombreux poètes occitans tels que Jean-Baptiste Chèze ou Paul-Louis Grenier… Une soirée exceptionnelle, au cours de laquelle nous aurons l’occasion de voir un interprète de qualité qui se fait bien rare sur les scènes de la région. > Tarifs : 11 €, réduit 7 €.

> Organisé par l’IEO Limousin en partenariat avec le Service des Archives Municipales de Brive. Per ne’n saubre mai e se marcar – Renseignements & réservations

Théâtre de la Grange (12 Rue René Glangeaud – 19100 Brive) – 05 55 86 97 99

