« DAN NOUT VANN » est fruit d'un travail de résidence entre la Réunion et Madagascar, réalisé par Stéphane Gaze et son groupe, Salangane. Profondément influencé par le Maloya et les sonorités africaines, Salangane propose un métissage des sons et des rythmes autour de la parole créole. Pour ce projet, Stéphane Gaze, son leader, a choisi de collaborer avec Rajery, son ami de longue date : « Sur le fil d'une poésie créole, c'est l'image de l'île de la Réunion et ses histoires qui vous sont contées. »

SALANGANE et RAJERY
Vendredi 15 décembre, 20h00
TÉAT Champ Fleuri
97490 Sainte-Clotilde Saint-Denis

