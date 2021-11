Team de Folies : Amsem & Skylax w/ Aymar, Arnaud denzler, Ka LE FOLIE’S PIGALLE, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 23h45 à 6h

payant

C’est en plein cœur de Paris dans le quartier historique de Pigalle que nous vous recevons avec un line up de choc pour une orgie de house made in France !

Au programme de cette TEAM de FOLIES : Amsem & Skylax w/ Aymar, Arnaud Denzler, Karim Kahar & Hardrock Striker

Billetterie : https://shotgun.live/fr/events/team-de-folies-amsem-skylax-w-aymar-arnaud-denzler-karim-kahar

FB : https://www.facebook.com/events/582323116521199

[STAND DE TEST ANTIGENIQUE A L’ENTRÉE]

Nouveauté À Folies Paris, vous pourrez vous faire dépister avec un stand de test antigénique que nous mettrons en place lors de la soirée en collaboration avec une pharmacie pour nos événements !

Pour cette fête exceptionnelle, nous accueillerons le patron des labels Mesma Records et Amsem : Aymar ! Il a su aux fils des années travailler une sélection taillée pour un dancefloor. En compagnie de La Claque, Aymar explore différents spectres d’une musique toujours dansante qu’importe l’heure de la nuit.

Dans le cockpit, Arnaud Denzler. Protagoniste de nombreux projets collectifs, il propose en solo une house dense, qui se concentre sur la mutation de grooves profonds et de matières sonores complexes. Influencé par les maîtres du sampling des 90’s, son premier EP ‘Forever’ (paru sur Amsem Records) constitue une parfaite porte d’entrée vers son univers.

Sound designer de formation, Karim Kahar produit une techno hybride et avant-gardiste, prenant ses racines dans la bass music anglaise et l’expérimentation pure.

Et enfin, en maître de ceremonie, le boss HARDROCK STRIKER, DJ producteur & label manager du désormais mythique et incontournable label SKYLAX RECORDS, auteur d’une magnifique double compilation CD retrospective Skylax House Explosion selectionné & mixé par la legende queer DJ Sprinkles & HARDROCK STRIKER sortie via Kompakt Records. 3 vinyls exclusifs (Skylax House Explosion I, II et III) ont accompagnés ce double CD ne comportant là encore que des inédits issus du catalogue pléthorique de SKYLAX signé par le maître Move D, Octo Octa, Lauer, Jason Grove, Flabaire, Signal ST et bien d’autres. Loué pour son travail de DJ/Producer par les medias les plus prestigieux au monde tel The Wire: Adventures In Modern Music, GROOVE-Magazin (compilation of the month), Resident Advisor, Ransom Note, Les Inrockuptibles, TSUGI, Worldwide FM (Gilles Peterson), DJ Mag, Mixmag & Boiler Room, ses sets ont resonné in some of the best & hottest spot in the world (Berghain / Panorama Bar, About Blank, Renate +++). Il sera là ce soir pour vous acccompagner tout au long de la nuit dans ce désormais lieu incontournable du clubbing parisien.

STAY UNDERGROUND, IT PAYS

LINE UP

Aymar (Amsem / La Claque / Fr)

FB https://www.facebook.com/AymarDj

SC https://soundcloud.com/amsem

RA https://ra.co/dj/aymar

IG https://www.instagram.com/aymar_dj

Arnaud Denzler (Amsem Records / La Claque / Fr)

FB https://www.facebook.com/arnauddenzler

SC https://soundcloud.com/arnauddenzler

RA https://ra.co/dj/arnauddenzler

IG https://www.instagram.com/arnauddenzler

Karim Kahar (Amsem Records / La Claque / Fr)

FB https://www.facebook.com/karimkahar28

SC https://soundcloud.com/user-561723083

IG https://www.instagram.com/karim_kahar

HARDROCK STRIKER (Skylax Records / Fr)

FB https://www.facebook.com/djhardrockstriker

FB https://www.facebook.com/skylaxrecords

SC https://soundcloud.com/hardrockstriker

RA https://ra.co/dj/hardrockstriker

BC https://skylaxrecords.bandcamp.com

Official https://skylaxrecords.com

● ENTRÉE

► 10€ en pré-vente “coupe file” PRIORITAIRE

► 15€ sur place

(la direction se réserve le droit d’entrée, pièce d’identité exigée)

PASS SANITAIRE

• PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE pour faire le test ou pour accompagner le pass sanitaire •

L’entrée est conditionnée au pass sanitaire.

– Vaccin parcours complet + 14 jours

– Test PCR ou antigénique de moins de 48h

– Certificat de guérison du Covid

Vous devez présenter à l’entrée une pièce d’identité + le QR code de votre test négatif ou de votre certificat :

— sur votre smartphone (dans vos photos ou via l’appli Tous Anti Covid)

— ou imprimé sur papier

+ d’infos officielles ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

LE FOLIE’S PIGALLE 11 place Pigalle Paris 75009

2, 12 : Pigalle (63m) 12 : Abbesses (289m)



Date complète :

2021-11-13T23:45:00+01:00_2021-11-14T06:00:00+01:00

SKYLAX RECORDS‎