Sortie loisirs : Escape Game TEAM BREAK Puteaux, 19 novembre 2023, Puteaux.

Sortie loisirs : Escape Game Dimanche 19 novembre, 14h00 TEAM BREAK Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Dimanche 19 novembre 2023, sortie Escape Game en après-midi sur réservation

Tarif 1

Jeux d’évasion grandeur nature. Une équipe de joueurs doit parvenir à s’échapper d’une pièce en moins d’une heure et ainsi tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer et à résister à la pression du temps. Il faudra faire preuve de réflexion pour déjouer les pièges et les secrets de cette Magic School et combattre le mage noir Pedro. Et si jamais vous êtes bloqués, le maître du jeu vous donnera quelques indices… ou pas !

TEAM BREAK CNIT, La Défense Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

© HOMME_Lunulle-Team Break Escape Game Paris