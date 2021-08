Nantes Bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Te[a]ch-Me Bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Inscription obligatoire : 07 54 35 96 19. les 24 et 25 septembre 2021 de 9h à 18h Te[a]ch-Me est une action utile et collaborative pour lutter contre la fracture numérique. Une action solidaire qui rassemble des expert·e·s du numérique pour accompagner un public non initié et répondre aux enjeux fondamentaux de l’inclusion numérique : l’accès à l’équipement, la montée en compétences et la connaissance des outils numériques et la valorisation des initiatives locales. 2 jours, 2 thématiques : Jour 1, “Mon quotidien” : à la découverte du numérique pratique (aide à la prise en main, démarches en ligne, bonnes pratiques et nouveaux usages, outils utiles du quotidien) ;Jour 2 “Mes Loisirs” : à la découverte du numérique récréatif (bidouille numérique, création numérique, atelier programmation).Programme / temps forts :- des rendez-vous individuels d’aide à la prise en main des outils numériques ;- des ateliers pratiques pour former aux nouveaux usages et limiter les dérives ;- des conférences pour mieux appréhender le numérique et développer l’esprit critique ;- un espace forum pour rencontrer les outils numériques utiles au quotidien ;- une boutique éphémère pour acquérir du matériel informatique à petits prix ;- un repair café pour apprendre à réparer ou faire soi-même.Te[a]ch-Me est une action festive et bienveillante, gratuite et accessible à tou.te.s ! Dans le cadre de Nantes Digital Week Bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes 2B Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes

