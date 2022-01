Tea Time Madrid Boulangerie BAG (Bakery Art Gallery), 1 février 2022, Bordeaux.

Tea Time Madrid

Boulangerie BAG (Bakery Art Gallery), le mardi 1 février à 17:00

BAG vous apporte un poco de calor…. On vous emmène à Madrid ce mardi ! Rendez-vous le 1 février à 17h, l’heure du goûter chez BAG. Départ immédiat pour Madrid avec une conférence animée par Christian, tout en profitant d’une pâtisserie et d’un thé ou d’un café pour 12€. Et ce n’est pas fini ! Pourquoi ne pas poursuivre votre voyage en prenant part au WE ART… Madrid les 11-12-13 février ? _____ Conférence L’ART ET LA MIGRATION DES MONDES : ÊTRE ICI… ET D’AILLEURS __1 Musée LE REINA SOFIA (identifier le musée : @museoreinasofia) __1 artiste // 1 œuvre PABLO PICASSO (1881- 1973) // EQUIPO CRONICA (1964 – 1981) « Guernica », 1937 // « Peindre, c’est comme donner un coup de poing », 1972 Maitre de l’espace pictural fracturé, Picasso a ouvert le chemin de la liberté en peinture : retour sur la genèse d’un chef-d’œuvre, « Guernica Equipo Cronica ». __360° autour de l’œuvre L’art ou l’autre face de la liberté _____________________ Cycle de conférences : trAnspoRT CONTEMPORAIN dans les musées européens » // Connaissance de l’art contemporain ____________________ Plus d’information WE ART : [http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/](http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/)

sur inscription, 12€

Rendez-vous le 1 février à 17h, l’heure du goûter. Départ immédiat pour Madrid avec une conférence animée par Christian, tout en profitant d’une pâtisserie et d’un thé ou d’un café pour 12€.

Boulangerie BAG (Bakery Art Gallery) 24 rue du Mirail, 33000 Bordeaux Bordeaux Victoire Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T17:00:00 2022-02-01T18:15:00