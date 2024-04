Tea Time, le plaisir de l’anglais à la bibliothèque ! médiathèque de Fives Lille, mardi 14 mai 2024.

Tea Time, le plaisir de l’anglais à la bibliothèque ! La lecture accessible en Version Originale. Mardi 14 mai, 17h00 médiathèque de Fives Entrée libre

Début : 2024-05-14T17:00:00+02:00 – 2024-05-14T18:00:00+02:00

De manière ludique et interactive, vos enfants découvriront, à la médiathèque, les rudiments de l’anglais en privilégiant la découverte par l’écoute. Cette animation est proposée par l’association l’Ecole et son quartier.

Pour familiariser les enfants à la langue anglaise , initier à la prononciation et à la lecture des mots connus (pour les enfants en âge de lire seuls) , et surtout…aimer la langue !

Les collections en langues étrangères sont disponibles pour les enfants, les ados, les étudiants, les lecteurs étrangers… en consultation sur place ou à emprunter.

médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03.20.47.55.14 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille

BmL – Ville de Lille