2022-12-23 17:00:00 – 2022-12-23

Vous aurez la chance de retrouver la musicienne Esther Assuied pour un mini concert de 30 à 40mn, suivi d’un service de thé et de gâteaux maison.

Cela promet un moment convivial et une rencontre avec le musicien invité.

Programme du Tea Time de Noël :

Carol of the Bells/Chtchedryk (traditionnal)

Deck the halls/Décorons l’arbre de Noël (traditionnal)

-L’Étrange Noël de Monsieur Jack/ Nightmare before Christmas

-Ouverture (Danny Elfman)

Harry Potter à l’école des sorciers

-Christmas at Hogwarts (John Williams)

-Diagon Alley (John Williams)

-Entry into the Great Hall (John Williams)

Emmanuel/ Veni, veni Emmanuel (traditionnal)

Joyeux Noël

– Silent Night (F-X Grüber, traditionnal)

Casse-noisette / Nutcracker

-Marche (Piotr Ilitch Tchaïkovsky)

-Une forêt de sapins en hiver (Tchaïkovsky)

-La décoration de l’arbre de Noël (Tchaïkovsky)

Le drôle de Noël de Scrooge/A Christmas Carol

-Main title (Alan Silvestri)

Le Pôle Express/The Polar Express

-Suite (Alan Silvestri)

O come all ye faithfull/Adeste Fideles (traditionnal)

Le jeu de l’organiste sera retransmis sur grand écran.

Evénement organisé avec le soutien de Thés Lindfield, l’Hôtel Royal Emeraude et l’Hôtel Castelbrac.

https://orgueanglicandinard.jimdofree.com/contact/

