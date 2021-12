Tea Time Concert : Trio Viatge Saint-Vallier, 20 février 2022, Saint-Vallier.

Tea Time Concert : Trio Viatge Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) 22, rue Victor Hugo Saint-Vallier

2022-02-20 16:00:00 – 2022-02-20 17:15:00

Saint-Vallier Saône-et-Loire Saint-Vallier

4.5 10 EUR Trois instrumentistes à la barre d’un accordéon, d’une contrebasse, d’un ukulélé et d’une guitare. Musiciens passeurs de rêves et de joie de vivre, ils nous embarquent pour un tour du monde en musique, de l’Argentine à l’Irlande, de la Russie au Brésil, du Moyen-Orient au Japon, du Folklore au Jazz en passant par le Tango. Les écouter, c’est se laisser bercer par les promesses d’une romance au clair de lune, avant d’être happé par une danse endiablée puis éprouver la nostalgie des bonheurs enfouis. C’est vibrer avec le ukulélé, sentir le cœur de la contrebasse battre dans notre poitrine et suivre la course tantôt folle tantôt délicate des doigts sur l’accordéon. C’est partir ailleurs pour se retrouver au plus profond de nous-mêmes, de nos émotions, de nos sensations. Au fait, Viatge (prononcez « Viatgé ») signifie voyage…

admi.ecla@mairie-saintvallier.f +33 3 85 67 78 20

Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) 22, rue Victor Hugo Saint-Vallier

