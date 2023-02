Tea Time Concert : “Entre valses et mélodies” Saint Bartholomew’s Chruch Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Tea Time Concert : “Entre valses et mélodies” Saint Bartholomew’s Chruch, 19 février 2023, Dinard . Tea Time Concert : “Entre valses et mélodies” 3 Rue Faber Saint Bartholomew’s Chruch Dinard Ille-et-Vilaine Saint Bartholomew’s Chruch 3 Rue Faber

2023-02-19 – 2023-02-19

Saint Bartholomew’s Chruch 3 Rue Faber

Dinard

Ille-et-Vilaine Chaque dimanche de juillet, à 17 h à l’Église Anglicane – Dimanche 19 février

Trio Ladmirault

Florence Ladmirault (orgue)

Paul-Ronan Ladmirault (hautbois)

Claire Ladmirault (flûte traversière)

Tous descendant du grand mais néanmoins méconnu compositeur Paul Ladmirault. Ils s’évertuent aujourd’hui à faire découvrir/redécouvrir les œuvres de leur aïeul, qui fut un pionné dans le redécouverte du patrimoine musical breton et la prise de conscience de l’identité bretonne. Pour ce concert, le trio nous propose un voyage entre valses et mélodies, allant de Chostakovitch à Piazzola en passant par Joplin et Fauré, et bien entendu…. Paul Ladmirault, où nous découvrirons qu’il était aussi auteur de musique de film ! Le jeu de l’organiste sera retransmis sur grand écran. Libre participation Le thé est servi à l’issue du concert. https://orgueanglicandinard.jimdofree.com/tea-time-concert/ Saint Bartholomew’s Chruch 3 Rue Faber Dinard

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Saint Bartholomew's Chruch 3 Rue Faber Ville Dinard lieuville Saint Bartholomew's Chruch 3 Rue Faber Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard /

Tea Time Concert : “Entre valses et mélodies” Saint Bartholomew’s Chruch 2023-02-19 was last modified: by Tea Time Concert : “Entre valses et mélodies” Saint Bartholomew’s Chruch Dinard 19 février 2023 3 Rue Faber Saint Bartholomew's Chruch Dinard Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Saint Bartholomew's Chruch Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine