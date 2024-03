Tea Time au Théâtre de l’Opprimé Théâtre de l’Opprimé Paris, vendredi 19 avril 2024.

Du vendredi 19 avril 2024 au samedi 20 avril 2024 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. payant

De 9 à 18 euros.

Appel à la pause générale et à l'instant qui se savoure ! Six personnages en quête de temps répondent au trop vite-tout- d'suite-toujours plus… en prenant le thé. Tea Time : on arrête tout, on infuse, et c'est pas triste.

Six personnages en quête de temps répondent au trop vite-tout- d’suite-toujours plus … en prenant le thé. Tea Time : on arrête tout, on infuse, et c’est pas triste.

6 personnages hautement loufoques s’échinent depuis des lustres à construire la plus haute tour du monde. Quand celle-ci s’écroule (enfin), c’est le tout qui s’effondre. La mécanique craque, le système se grippe. Débarrassés du travail, ils rencontrent un nouveau monde : Le Présent. Celui-ci leur offre une tasse de thé.

Tea Time narre le destin incroyable de ces burlesques qui découvrent la pause et le plaisir de se laisser glisser, de petites transgressions en grands débordements, dans la fièvre de l’instant présent. Le Théâtre des Silences réunit pour ce spectacle un casting pétaradant et bigarré, sous la direction de Gwenola Lefeuvre, pour cette ode éclatante à la pause.

mise en scène et chorégraphie Gwenola Lefeuvre • assistanat à la mise en scène Arnold Mensah • avec Nejma Ben Amor, Samuel Genin, Flore Grassart, Jérôme Nouvion, Philippe Papini, Nicolas Perruchon • compositeur Yann Marc • création lumière Anna Sauvage Créac’h • création musique Yann Marc • scénographie Anna Kobylarz • production Le Théâtre des Silences • co-production Région Bretagne / Rennes Métropole / Ville de Rennes / Les Ondines Changé / Le Bocage Nouvoitou / Le Sabot d’Or St Gilles / Henri Queffélec Gouesnou / L’Odyssée Scène conventionnée Périgueux • avec le soutien de la SPEDIDAM et Spectacle Vivant en Bretagne – EPCC

Théâtre de l’Opprimé 78, rue du charolais 75012

Contact : https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/tea-time https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://theatredelopprime.mapado.com/

