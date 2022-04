Tea time au Bar’Ouf Café, 28 avril 2022, .

Tea time au Bar’Ouf Café

2022-04-28 – 2022-04-28

EUR 0 0 Le Bar’Ouf se met à l’anglais avec Anne-Jo qui viendra animer un atelier de conversation. Ce tea-time sera l’occasion pour vous de discuter en anglais de façon décomplexée, autour d’un verre et de petits gâteaux. “On est là pour le plaisir” nous dit Anne-Jo, il s’agit de pratiquer en s’amusant. D’ailleurs, les horaires sont flexibles, “come as you are, whenever you like”.

Les places seront limitées, merci de réserver à l’avance.

Le Bar’Ouf se met à l’anglais avec Anne-Jo qui viendra animer un atelier de conversation. Ce tea-time sera l’occasion pour vous de discuter en anglais de façon décomplexée, autour d’un verre et de petits gâteaux. “On est là pour le plaisir” nous dit Anne-Jo, il s’agit de pratiquer en s’amusant. D’ailleurs, les horaires sont flexibles, “come as you are, whenever you like”.

Les places seront limitées, merci de réserver à l’avance.

dernière mise à jour : 2022-03-18 par