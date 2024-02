Tea Sessions EDUC : S’informer sur les nouvelles mobilités en Europe Campus Centre Salle des Actes de la Faculté, Faculté Sciences Economiques Rennes, mercredi 27 mars 2024.

L’équipe EDUC de l’Université de Rennes vient à la rencontre des étudiant⸱e⸱s tout au long de l’année pour vous présenter les offres de l’Alliance européenne EDUC ! Mercredi 27 mars, 12h30 1

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/427355?lang=fr

Du 2024-03-27 12:30 au 2024-03-27 14:00.

Les Tea Sessions, c’est l’occasion de se renseigner sur les offres EDUC sur le temps de midi, de 12h30 à 14h.

Le déjeuner est offert ! Viande, Poisson, Végé, il y en a pour tout le monde ! Il suffit de renseigner vos préférences alimentaires sur le formulaire.

Un catalogue de cours en ligne, une césure d’études, une école d’été, un stage ou encore un tandem linguistique… profitez des nombreuses opportunités à votre portée et enrichissez votre parcours académique !

Retrouvez-nous pour un moment de convivialité placé sous le signe de la mobilité européenne.

On se donne rendez-vous ?

Sur le Campus Centre, Salle des Actes de la Faculté (près du cloître), Faculté de Sciences Économiques, le 27 mars 2024 de 12h30 à 14h.

Vous êtes de la partie ? Remplissez le formulaire jusqu’au lundi 19 mars pour confirmer votre présence et choisir vos préférences alimentaires.

INSCRIPTION

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’équipe EDUC : educ@univ-rennes.fr

Mobilité, International, Europe, Education, Campus européen, Alliance europénne

Campus Centre Salle des Actes de la Faculté, Faculté Sciences Economiques 7, place Hoche 35065 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine