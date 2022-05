Tea Girl&Coffee Boy Pleumeur-Bodou, 14 mai 2022, Pleumeur-Bodou.

Tea Girl&Coffee Boy Auberge de Crec’h Bec 25 Route du radôme Pleumeur-Bodou

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 23:30:00 Auberge de Crec’h Bec 25 Route du radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Concert de Jazz swing avec Teagirl au chant et violon accompagnée de Coffeeboy à la guitare manouche.

Venez découvrir ce duo breton aux sonorités universelles pleines d’énergie et de sensualité.

Les qualités et la chaleur musicale de ces deux musiciens ne sont plus à démontrer et l’ambiance va être chaude, comme le parquet de la salle de restaurant.

+33 7 81 21 73 61 https://www.facebook.com/events/312686261008349

